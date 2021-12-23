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Во всех муниципалитетах края пройдут «горячие телефонные линии» прокуратур →
Во всех муниципалитетах края пройдут «горячие телефонные линии» прокуратур
Подробную информацию о номерах телефонов «горячих линий» и порядке их проведения можно найти на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет. Напомним, прокурор Перми Виталий Дымолазов проведет «горячую» телефонную линию по телефону: 217-51-26.
В ходе данного мероприятия заявители могут обратиться к территориальному прокурору по интересующим вопросам, в случае необходимости принимающим лицом будет составлен рапорт и организована проверка поступившей информации.
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