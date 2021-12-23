В прокат вышел фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

Сегодня в большой прокат вышла картина «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+). Новый фильм Disney, студии Yellow, Black and White и Телеканала «Россия» завершает весёлую приключенческую киноэпопею «Последний богатырь», первая часть которой вышла на экраны в 2017 году. Снятая на материале русских народных сказок и былин, но с поистине голливудским размахом, картина погружает зрителей в увлекательный сюжет, разворачивающийся одновременно в сказочном Белогорье и современной Москве. По сюжету фильма, Иван, наконец, обрёл силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь всё Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодожёнов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца – простые или волшебные? Свадебное путешествие – на куриных ногах или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это – волшебный мир, в котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешёвой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.«В новом фильме волшебство будет буквально ждать нас за поворотом – герои сказок окажутся частью нашей повседневной жизни, – говорит генеральный директор Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе. – Это заключительная часть трилогии, и наш очень любимый проект. Нам удалось вместе с партнерами не только по-новому весело и необычно показать любимых с детства персонажей, но и сделать уникальные русские истории частью огромной семьи Disney. Это успешный опыт, который нам было бы интересно продолжать».«Ожидание чуда – неотъемлемая часть праздничной смены вех: и взрослые, и дети ждут подарков, ждут сказки, – отмечает генеральный директор телеканала «Россия» Антон Златопольский. – Это желание многомиллионной аудитории с неизменным успехом исполняет «Последний богатырь». Нашим замечательным партнерам из Disney и Yellow, Black and White удалось создать новый сказочный эпос, который увлек всю страну и заставил всех с детским нетерпением ждать продолжения. Казалось бы, «Последний богатырь» уже удивил всем, чем мог – такого Колобка, Кощея, Водяного, Бабы Яги еще не бывало, а теперь еще появится феноменальная Жар-птица. Когда за дело берутся увлеченные профессионалы высокого класса, их фантазия неисчерпаема, и чудеса – сбываются. Уверен, премьера новой, глубокой и поразительной волшебной истории о богатыре Иване и похождениях любимых героев из Белогорья в современной Москве, – сделает праздник сказочным. В прямом и переносном смысле, для всех без исключения».Работа над фильмом «Последний богатырь: Посланник Тьмы» началась одновременно с работой над второй картиной «Последний богатырь: Корень зла» в 2017 году сразу после окончания съёмок первой части. На создание сценария, которым, как и прежде, занялась команда сценаристов сериала «Кухня» и фильма «Кухня в Париже» – Василий Куценко, Игорь Тудвасев, Димитрий Ян и Павел Данилов под руководством Виталия Шляппо – ушло около двух лет. Съёмки второго и третьего фильма трилогии также проходили одновременно и заняли в общей сложности более ста съёмочных дней.«Во втором фильме мы глубоко проработали мифологию Белогорья и характер главного героя, который развивается как личность, превращается в богатыря и обретает сверхчеловеческую силу, – рассказывает режиссёр Дмитрий Дьяченко. – В завершающем трилогию фильме история становится более глубокой, и потому ещё интересней: теперь Ивану предстоит понять, как он сможет управиться с той силой, которую получил, какой путь для себя выберет. Это не только смешной приключенческий фильм, но и полное раскрытие всех линий, всех крючков, которые мы ранее везде насовали. Наконец, в финале, мы придём к полному пониманию всего происходящего».Режиссёр: Дмитрий ДьяченкоВ ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Тимофей Трибунцев, Гарик Харламов, Юрий Цурило, Владислав Ветров и Филипп Киркоров.