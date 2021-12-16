"У него был свой почерк - оставлять майонезное ведро". В Перми полицейские задержали серийного квартирного вора

В Перми полицейские задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ноябре этого года на территории Свердловского и Индустриального районов было зарегистрировано несколько квартирных краж. При осмотре мест преступлений полицейские выяснили, что злоумышленник профессионально пользуется инструментом, не привлекая при этом внимания прохожих и не оставляя следов. В жилье неизвестный пробирался через окна, либо балконные двери. Квартиры располагались на первом-третьем этажах. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 300 тысяч рублей.Все преступления также связывал еще один момент – под окнами полицейские находили пустые пластиковые ведра из-под майонеза либо строительных смесей. Также, изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка выяснили, что подозреваемый имеет характерную походку."Оперативники подробно изучили список лиц, отбывавших наказание за аналогичные преступления и освободившихся в последние годы. Так, сотрудники уголовного розыска выяснили, что на территории Свердловского района проживает мужчина, который освободился в 2017 году, почти всю сознательную жизнь отбывал наказание за квартирные кражи. И что самое главное – в прошлом получил перелом пятки во время одного из таких преступлений, и поэтому теперь прихрамывает", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Полицейские задержали гражданина. При обысках у него была обнаружена часть похищенного имущества. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что ведерко нужно было для того, чтобы спрыгивать на него из окна и снова не повредить ногу.Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.