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"У него был свой почерк - оставлять майонезное ведро". В Перми полицейские задержали серийного квартирного вора
Все преступления также связывал еще один момент – под окнами полицейские находили пустые пластиковые ведра из-под майонеза либо строительных смесей. Также, изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка выяснили, что подозреваемый имеет характерную походку.
"Оперативники подробно изучили список лиц, отбывавших наказание за аналогичные преступления и освободившихся в последние годы. Так, сотрудники уголовного розыска выяснили, что на территории Свердловского района проживает мужчина, который освободился в 2017 году, почти всю сознательную жизнь отбывал наказание за квартирные кражи. И что самое главное – в прошлом получил перелом пятки во время одного из таких преступлений, и поэтому теперь прихрамывает", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Полицейские задержали гражданина. При обысках у него была обнаружена часть похищенного имущества. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что ведерко нужно было для того, чтобы спрыгивать на него из окна и снова не повредить ногу.
Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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