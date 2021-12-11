Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 11.12.2021 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 11.12.2021 г.
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09.12.2021 в 11:00
06.12.2021 в 11:33
03.12.2021 в 11:24
01.12.2021 в 12:28
01.12.2021 в 09:20
09.12.2021 в 16:57
09.12.2021 в 16:31
03.12.2021 в 10:55
02.12.2021 в 14:50
26.11.2021 в 09:23
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.12.2021
Роспотребнадзор разъяснил правила проведения новогодних праздников в детских садах
12 декабря станут известны победители конкурса «Формула успеха»
В День Конституции пермская телебашня включит праздничную подсветку
Без тигра и кота - и жизнь не та. Мастер из Кудымкара создаёт коллекцию к Году Тигра
Ангелине Гаппасовой нужна помощь
В "Т Плюс" напоминают: Новый год принято встречать без долгов
Вечером в пятницу в Пермском крае резко похолодает
"Заминировал" московское метро из пермской колонии. Вступил в силу приговор телефонному террористу
Первые погоны: в Перми открылся фестиваль «Виват, кадет!»
Туристический маршрут Пермского края получил статус национального
Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал вскрывшийся факт подделки ковид-сертификатов
Новое здание для Пермской художественной галереи должны построить к осени 2023 года
"Хотел заработать на свое кафе". В Перми задержан подозреваемый в покушении на сбыт 1 кг героина
"Это прорывные технологии". Михаил Мишустин провел в Перми совещание по авиационному двигателестроению
В Перми из-за ночного снегопада образовались огромные пробки
МЧС: пермские водители все чаще не пропускают пожарную машину
Пермяки могут поставить прививку в мобильных пунктах
В выходные в Прикамье вернутся морозы
В Прикамье состоится прямая телефонная линия по вопросам соблюдения прав инвалидов
Догазификация: более 1,4 тысяч пермяков подвели газовые сети к своим участкам бесплатно
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.12.2021
Михаил Мишустин одобрил проект нового здания Пермской художественной галереи
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.12.2021
Роспотребнадзор разъяснил правила проведения новогодних праздников в детских садах
12 декабря станут известны победители конкурса «Формула успеха»
Ангелине Гаппасовой нужна помощь
В "Т Плюс" напоминают: Новый год принято встречать без долгов
Вечером в пятницу в Пермском крае резко похолодает
"Заминировал" московское метро из пермской колонии. Вступил в силу приговор телефонному террористу
Первые погоны: в Перми открылся фестиваль «Виват, кадет!»
Туристический маршрут Пермского края получил статус национального
Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал вскрывшийся факт подделки ковид-сертификатов
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