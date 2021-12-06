Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".ЦИФРА НЕДЕЛИ605,5 миллионов рублей получит питерская компания, которая выиграла конкурс на проектирование третьего пермского моста через Каму. Специалисты должны будут придумать как разместить его в створе улицы Крисанова. Ну и нарисовать все подъезды. Причем, сразу на двух берегах. Плюсом надо подумать, а не правильней ли строить мост в другом месте. Ответы на все вопросы должны начать искать уже в этом месяце. К 31 августа 2023 года проект должен быть готов.ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИСперва малыши. Ученики младших классов начали учиться в новой пермской школе. Знаменитой она стала задолго до открытия. И даже народное название уже получила «школа в Арсенале». Опыт ее строительства в свое время объявили передовым. История с передачей здания городу вышла долгой, скандальной и временами не очень красивой. Но сейчас поставлена точка. В прямом смысле слова. Теперь это второй корпус известной одноименной пермской школы. Старшеклассники присоединятся к малышам сразу после нового года. И тогда же можно будет писать заявления на поступление в 1 класс.ТЕХНОЛОГИЯ НЕДЕЛИБез кондуктора. Только электронные платежи. Это новая реальность для пермских трамваев. Она наступает в начале следующего года. Или, по крайней мере, обещана. Чего-то принципиально нового здесь нет. Весь год и пассажиров, и перевозчиков учили обходиться без кондукторов. К сентябрю созрел вывод: все удачно, систему можно запускать. Первыми будут все трамваи. С автобусами история чуть сложнее и чуть длиннее. По заявлениям мэрии, ее не станут искусственно подгонять. Но и не будут специально растягивать. При таком подходе должны уложиться в 1 квартал 2022-го.ПРЕДМЕТ НЕДЕЛИАкадемик Иван Губкин на почтовой марке. Все справедливо. Отцу отечественной «нефтянки» 150 лет. К выпуску подошли серьезно: сама марка, почтовый конверт и «конверт первого дня» (это когда почтовый штемпель ставится в день выпуска). Что вместе, что порознь — предметы для коллекционирования. Пермякам особое внимание нужно обратить на фон. Для него взяли реально фото. Сделали его в 1985 году на Рассветном месторождении под Осой. Те, кто издавал марку, увидели фотографию на сайте Музея Пермской нефти. И официально попросили пермяков разрешить ее использовать. Оригинальное изображение сегодня можно увидеть в музее, который расположен в офисе предприятия ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ.НАЗВАНИЕ НЕДЕЛИБЕНЕДИКТ. Это циклон, который принес в Европу холод и снег, а Уралу обеспечил практически весеннюю оттепель. Да такую, что пал полуторавековой рекорд. Плюс 4 в Перми на уходящей неделе. На юге Прикамья теплее. Да еще и с декабрьскими дождиками. Так тепло у нас не было никогда. Примерно так все происходило минимум полвека назад.. Правда, все это ненадолго. Говорят, что уже на следующей неделе погода начнет соответствовать тому, что в календаре обозначено. Ночью температура может опуститься ниже 20 градусов. Но и это ненадолго. К следующим выходным обещаны комфортные -10. Правда, с обилием снега.