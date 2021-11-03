К 300-летию Перми на Компросе преображаются фасады домов

На Комсомольском проспекте в Перми продолжается ремонт фасада домов. В программе капремонта, сформированного до 2044 года, это лишь малая доля.

Чёрно-белая фотография сделана примерно в середине прошлого века. Это жилой дом на Компросе, 62. И вот как оно выглядело еще в прошлом году, спустя десятилетия. Сейчас после капитального ремонта зданию вернули исторический облик. Валентина Иванова хоть и не помнит, каким здание было изначально, изменения заметила сразу.Валентина Иванова, жительница г. Перми: "Приятно смотреть, выхожу, смотрю, совсем другой вид, чем был раньше, и многие здания так же".Дом отремонтировали по программе капитального ремонта. Восстановили фундамент, фасад, крышу. Причем сохранили все декоративные элементы: колонны, резные балконы и даже цвет. Глава региона Дмитрий Махонин в своём Инстаграм сделал пост, где сравнил здание до и после выполненных работ.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Комсомольский проспект – символ и одна из главных улиц Перми. Конечно, она должна выглядеть соответствующе. Долгое время фасады домов здесь оставались без должного внимания. Поэтому параллельно с реконструкцией всей улицы начались и активные работы над преображением облика жилых зданий – к юбилею города планируется провести капитальный ремонт 55 фасадов. На сегодня завершены работы по уже 20 адресам".Дом отремонтировали не только со стороны улицы, но и во дворе. Работы сегодня приняли представители Фонда капремонта.

Строительная техника и рабочие по-прежнему на объекте. Их задача не только устранить недоделки, но и продолжить облагораживать центральную улицу.

За средства фонда на Комсомольском проспекте сейчас ремонтируют дом № 64. Обновят фасад, фундамент, кровлю и он будет сделан в таком же стиле, как и соседний 62-й дом.

По программе капитального ремонта в этом году завершили работы на 130 домах во всем Пермском крае. И еще до конца декабря отремонтируют 314 жилых зданий.Василий Петров, начальник отдела по работе с обращениями граждан «Фонда капитального ремонта» Пермского края: "Более 170 видов работ, в основном это капитальный ремонт фасада, фундамента, крыш, лифтового оборудования и внутридомовых инженерных систем".

Программа уже сформирована до конца 2044 года. В неё включено 12 696 домов. Из них на общем счёте фонда почти восемь с половиной тысяч домов. На отдельных счетах более 4 тысяч зданий.