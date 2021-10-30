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Поликлиники Прикамья будут работать в прежнем режиме во время локдауна
При этом 4 и 5 ноября неотложная и скорая медицинская помощь будут продолжит работать. Экстренные приёмы и госпитализации также не отменяются.
Также с 1 по 7 ноября, по данным оперштаба, в прежнем режиме будут работать все пункты вакцинации от коронавируса.
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