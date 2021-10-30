Поликлиники Прикамья будут работать в прежнем режиме во время локдауна

В Минздраве Пермского края рассказали, что поликлиники Прикамья продолжат работать в прежнем режиме. Исключение – 4 и 5 ноября. Это праздничные дни, во время которых поликлиники не работают. Также они, как и раньше, будут закрыты в субботу и воскресенье (6 и 7 ноября). В остальные дни медучреждения работают в штатном режиме.

При этом 4 и 5 ноября неотложная и скорая медицинская помощь будут продолжит работать. Экстренные приёмы и госпитализации также не отменяются.

Также с 1 по 7 ноября, по данным оперштаба, в прежнем режиме будут работать все пункты вакцинации от коронавируса.