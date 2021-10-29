Пермяки подают в суд на автосалон

Сразу четверо человек, которые купили автомобили в одном из пермских салонов, готовят иски в суд. Люди жалуются, что им подсунули машины, побывавшие в серьезных ДТП. Хотя говорили, мол, все в порядке, "не бито-не крашено".Пермячка Вероника показывает свой новый автомобиль. Хэтчбек, за который девушка заплатила больше миллиона рублей, не завелся на третий день после покупки. Оказалось, машина — по версии салона "не битая, не крашеная" — побывала в двух ДТП. Теперь уже неделю стоит на автостоянке.Вероника Йылмаз: "Автосалон предоставил их диагностику, что у них автомобиль абсолютно исправный, в авариях не был. И всё с ним хорошо. Соответственно, поверили".По словам юриста Владимира Белобородова, девушка имеет право вернуть не понравившийся товар продавцу в течение 14 дней после покупки. Это прописано в договоре.Владимир Белобородов, председатель краевого общества по защите прав потребителей «За правое дело потребителя»: "Продавец должен был формально, если следовать закону, сообщить о том, что автомобиль был в ДТП. Второе, в течение 14 дней она, следуя этому же договору, также по закону, может просто обратиться в фирму и сказать: я хочу назад деньги, примите, пожалуйста, автомобиль. И они должны это сделать. Но этого не делают!"И действительно, в дилерском центре «Альфа гарант» совершить возврат «здесь и сейчас» не спешат. Просят дождаться ответа юриста в течение 10 дней."Будет экспертиза, хорошо? Судебная. И дальше вам уже ответят. Ждем конкретный юридический отдел, когда вам ответят, хорошо? Ответят в течение 10 дней", - сообщили в автосалоне. Это Татьяна Кобелева. Еще один клиент дилерского центра с похожей историей. Приобрела здесь автомобиль еще вчера, а уже сегодня требует вернуть покупку.Татьяна Кобелева: "Поехали к специалисту, у которого обслуживаемся много лет, обследовали. Сказали, просто всё переварено, авто было в жесткой аварии, передка нет, задок вообще от чужого автомобиля".В обоих случаях проблемы можно было избежать, говорят эксперты. Главный совет перед покупкой подержанного авто — самостоятельно убедиться в подлинности документов.Проверить техническое состояние любого автомобиля можно при помощи идентификационного номера. С его помощью на официальном сайте ГИБДД абсолютно бесплатно вы узнаете всю необходимую информацию. Так, к примеру, автомобиль нашей редакции официально не был в розыске, в ДТП не участвовал и технический осмотр тоже проходил вовремя.Последнее громкое дело в Перми о мошенничестве в автоиндустрии было в 2019 году - с участием дилерского центра «Лайк Моторс» в Перми. Тогда работники ввели в заблуждение больше двух сотен пермяков и оформили на них кредитные договоры по завышенной ставке. Следователи возбудили уголовное дело.В этот раз виновность дилерского центра также будет определять суд. Именно туда намерены обращаться недовольные покупатели. Для коллективной жалобы уже набралось четверо потерпевших.