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Пермяки подают в суд на автосалон
Пермячка Вероника показывает свой новый автомобиль. Хэтчбек, за который девушка заплатила больше миллиона рублей, не завелся на третий день после покупки. Оказалось, машина — по версии салона "не битая, не крашеная" — побывала в двух ДТП. Теперь уже неделю стоит на автостоянке.Вероника Йылмаз: "Автосалон предоставил их диагностику, что у них автомобиль абсолютно исправный, в авариях не был. И всё с ним хорошо. Соответственно, поверили".
По словам юриста Владимира Белобородова, девушка имеет право вернуть не понравившийся товар продавцу в течение 14 дней после покупки. Это прописано в договоре.
Владимир Белобородов, председатель краевого общества по защите прав потребителей «За правое дело потребителя»: "Продавец должен был формально, если следовать закону, сообщить о том, что автомобиль был в ДТП. Второе, в течение 14 дней она, следуя этому же договору, также по закону, может просто обратиться в фирму и сказать: я хочу назад деньги, примите, пожалуйста, автомобиль. И они должны это сделать. Но этого не делают!"И действительно, в дилерском центре «Альфа гарант» совершить возврат «здесь и сейчас» не спешат. Просят дождаться ответа юриста в течение 10 дней.
"Будет экспертиза, хорошо? Судебная. И дальше вам уже ответят. Ждем конкретный юридический отдел, когда вам ответят, хорошо? Ответят в течение 10 дней", - сообщили в автосалоне. Это Татьяна Кобелева. Еще один клиент дилерского центра с похожей историей. Приобрела здесь автомобиль еще вчера, а уже сегодня требует вернуть покупку.
Татьяна Кобелева: "Поехали к специалисту, у которого обслуживаемся много лет, обследовали. Сказали, просто всё переварено, авто было в жесткой аварии, передка нет, задок вообще от чужого автомобиля".
В обоих случаях проблемы можно было избежать, говорят эксперты. Главный совет перед покупкой подержанного авто — самостоятельно убедиться в подлинности документов.Проверить техническое состояние любого автомобиля можно при помощи идентификационного номера. С его помощью на официальном сайте ГИБДД абсолютно бесплатно вы узнаете всю необходимую информацию. Так, к примеру, автомобиль нашей редакции официально не был в розыске, в ДТП не участвовал и технический осмотр тоже проходил вовремя.Последнее громкое дело в Перми о мошенничестве в автоиндустрии было в 2019 году - с участием дилерского центра «Лайк Моторс» в Перми. Тогда работники ввели в заблуждение больше двух сотен пермяков и оформили на них кредитные договоры по завышенной ставке. Следователи возбудили уголовное дело.
В этот раз виновность дилерского центра также будет определять суд. Именно туда намерены обращаться недовольные покупатели. Для коллективной жалобы уже набралось четверо потерпевших.
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