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Регионы получат новые сметы с подсчетами, учитывающими удорожание строительных материалов
О сохранении и увеличении темпов строительства в регионе шла речь на совещании с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и главы Главгосэкспертизы России Игоря Манылова. Стороны договорились оперативно и совместно решать проблемы, которые сейчас возникают в сфере строительства.
Одна из проблем, с которой столкнулись застройщики - это повышение цен на стройматериалы, некоторые позиции прибавили в цене более, чем в два раза.
В итоге в ряде случаев это привело к тому, что стоимость заключенных по старым ценам контрактов стала не актуальной.
Сейчас на федеральном уровне разработано постановление, которое позволит увеличить цены на государственные и муниципальные контракты. Появится возможность восполнить возросшие затраты и не допустить срыва сроков исполнения контрактов.
Игорь Манылов, начальник Главгосэкспертизы России: "Сейчас проведена большая подготовительная работа, и в ближайшее время, как мы понимаем, в региональную экспертизу придут сметы с расчётами, которые включают в себя стоимость удорожания строительных ресурсов".
Кроме того, на совещании обсудили технологию информационного моделирования, которая начнёт работу в следующем году. На единой интернет площадке будет возможность контролировать как цены, так и весь процесс строительства от проекта до ввода в эксплуатацию. Всех поставщиков и застройщиков просят подключаться к сервису.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Растут темпы строительства объектов жилья, на 15% в год мы прирастаем. Вопросы реализации крупных социальных строек – здравоохранение, спорт, образования - все это, конечно, требует взаимодействия".
Все это позволит упростить процессы прохождения государственных экспертиз и, соответственно, увеличивать темпы строительства.
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