В департаменте дорог и транспорта прокомментировали ЧП с упавшей стрелой крана

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Анна Власова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации Перми: "Сегодня между остановками ул. Попова и Сквер Уральских добровольцев произошел обрыв контактной сети по причине внешнего воздействия, трамваи были экстренно перенаправлены по ул. Борчанинова в оба направления, 7 и 12-й маршруты. На месте работает бригада "Пермгорэлектротранс", неполадка устраняется, в ближайшее время движение будет восстановлено".
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