В Перми запускают бескондукторную систему оплаты проезда

К осени этого года реконструкция набережной Перми подойдет к концу. В ходе эксплуатации уже открытых участков выявился ряд дефектов, которые требуют устранения. Так, потрескалась плитка на променадной части набережной. В основном, это связно с тем, что за неимением альтернативного подъезда она использовалась как проезд для технического транспорта к ремонтируемому участку. В связи с этим, с 7 августа до конца лета набережная от Соборной площади до порта «Пермь» будет закрыта для прогулок. Подрядчик по гарантии заменит треснувшую плитку и исправит другие дефекты, появившиеся в ходе эксплуатации. Уже осенью набережная на всем её протяжении будет открыта для пермяков.