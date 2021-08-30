Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← В Перми для учеников младших классов разработано единое школьное меню

На ул. Уральской должна начаться обкатка новых трамвайных путей →

В Перми запускают бескондукторную систему оплаты проезда

Перевод работы общественного транспорта Перми на бескондукторную систему начнется с 1 сентября и продлится около полугода. Об этом рассказал начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин. Ранее мэрия планировала перейти на бескондукторную систему с 1 июля этого года, однако эксперимент, проведенный на нескольких маршрутах, показал, что сокращенные расходы на кондукторов оказались примерно равны потерям от безбилетного проезда. После этого городские власти решили сохранить кондукторов как минимум до конца 2021 года. С 1 сентября в тестовом режиме переход на бескондукторную систему оплаты проезда начнется в автобусах №4, №59, №80 и трамвае №8.

Опубликовано: 30.08.2021 в 11:45 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми для учеников младших классов разработано единое школьное меню

Представился дезинфектором. Пермяк, обокравший пенсионерку, отправится в колонию

В Пермский край доставили более 22 тысяч комплектов вакцины для иммунизации от COVID-19

Министр образования и науки Пермского края проведет прямой эфир

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.08.2021

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.08.2021

С начала года в Пермском крае ликвидировано 375 несанкционированных свалок

Пермяки собирают подписи против строительства нового здания

В Перми горела пятиэтажка

Обустройство велосипедных дорожек и тротуаров на ул. Героев Хасана завершат до конца октября


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми для учеников младших классов разработано единое школьное меню

На ул. Уральской должна начаться обкатка новых трамвайных путей →

Обратите внимание

в Перми

Снег в августе. Пермь стала одной из локаций для съёмок новогодней саги «Ёлки»
В Перми в августе выпал снег. На фото, которые появились в Сети, видно, как улицы технопарка на Шоссе Космонавтах стали вдруг заснеженными. Погода тут ни при чём. Пермь стала одной из локаций для съёмок новогодней саги
26.08.2021 в 17:10

Метки: Культура, в Перми, В России

В Перми выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса школы «Фотоника»
4-этажное здание общеобразовательной школы расположено по адресу: улица Полины Осипенко, 46. В здании помимо учебных классов разместятся технопарк, спортивный и актовый залы, библиотека. В технопарке будут оборудованы лаборатории робототехники, радиотехники, исследовательской и экспериментальной химии. В новом четырёхэтажном корпусе смогут заниматься 400 учеников. Уже в сентябре новое здание примет детей.
18.08.2021 в 16:51

Метки: Образование, Наука и техника, в Перми

«Театр-Театр» открывает 95-й сезон спектаклем «Винил»
95-й сезон сегодня откроет пермский академический «Театр-Театр». 18 августа на большой сцене покажут фееричный мюзикл «Винил». Это путешествие по выдуманной советской стране, местами забавной и невероятно цветной, в чем-то сказочной и нелепой. Зажигательный мюзикл «Винил» - обладатель пяти наград премии
18.08.2021 в 14:25

Метки: Культура, в Перми

Откачка залежей мазута на ул. Петропавловской приостановлена
В Перми во дворе дома 123 по ул. Петропавловской приостановили откачку мазута. Залежи обнаружили в июне: во дворе провалился асфальт, а под ним нашли ёмкости с горючим. В мэрии сообщили, что часть мазута откачали. В настоящее время ТСЖ заключила договор с
11.08.2021 в 10:37

Метки: Происшествия, Аварии, в Перми

Променад набережной закроют на гарантийный ремонт
К осени этого года реконструкция набережной Перми подойдет к концу. В ходе эксплуатации уже открытых участков выявился ряд дефектов, которые требуют устранения. Так, потрескалась плитка на променадной части набережной. В основном, это связно с тем, что за неимением альтернативного подъезда она использовалась как проезд для технического транспорта к ремонтируемому участку. В связи с этим, с 7 августа до конца лета набережная от Соборной площади до порта «Пермь» будет закрыта для прогулок. Подрядчик по гарантии заменит треснувшую плитку и исправит другие дефекты, появившиеся в ходе эксплуатации. Уже осенью набережная на всем её протяжении будет открыта для пермяков.
06.08.2021 в 10:50

Метки: Культура, Общество, в Перми

В России

Снег в августе. Пермь стала одной из локаций для съёмок новогодней саги «Ёлки»
В Перми в августе выпал снег. На фото, которые появились в Сети, видно, как улицы технопарка на Шоссе Космонавтах стали вдруг заснеженными. Погода тут ни при чём. Пермь стала одной из локаций для съёмок новогодней саги
26.08.2021 в 17:10

Метки: Культура, в Перми, В России

Пермяков приглашают стать волонтерами Всероссийской переписи населения
В Прикамье 400 волонтеров примут участие во Всероссийской переписи населения. Их регистрация проходит до 15 сентября 2021 года на сайте перепись2020.добро.рф. Всего в России на переписи, которая пройдет с 15 октября по 15 ноября 2021 года, будут работать более 25 тысяч волонтеров из 85 регионов. Им предстоит оказывать консультационную помощь на выездных переписных участках для переписи работающих на территориях предприятий и организаций. Также они будут вести разъяснительную работу с гражданами по общим вопросам переписи, расскажут о возможности принять в ней участие на переписных участках или на рабочих станциях МФЦ.
24.08.2021 в 17:25

Метки: В России, в Пермском крае, Общество

Регистрация на выборы в Госдуму завершена
33 из 36 кандидатов в депутаты Государственной думы от Пермского края успешно зарегистрированы региональной избирательной комиссией. Два человека отказались от дальнейшего участия в выборах, ещё один не предоставил подписи в свою поддержку. Сейчас регистрация на выборы в Госдуму завершена, также завершился срок сдачи документов для кандидатов в депутаты Законодательного собрания партиями, не освобождёнными от сбора подписей. До 13 августа продлится их проверка. Делается это с помощью специального программно-технического комплекса, который с помощью искусственного интеллекта распознаёт подписи и выявляет возможные нарушения. В некоторых случаях требуется обращение к почерковедам. Для участия в выборах в краевой парламент уже зарегистрировано 114 кандидатов, в органы местного самоуправления — более 500.
11.08.2021 в 11:15

Метки: В России, в Пермском крае, Выборы, Власть, Общество

В Чусовом открылся новый железнодорожный вокзал
В Чусовом открыли новое здание железнодорожной станции. Теперь здесь есть теплый переход, смарт-отель, а также реализована арома-концепция, чтобы не было того самого неприятного запаха, который обычно бывает в залах ожидания.
03.08.2021 в 09:05

Метки: Общество, Экономика, В России, в Пермском крае

«Спутник V», «КовиВак» или «Спутник лайт»: чем отличаются вакцины от COVID-19 ?
В Минздраве пояснили, кому врачи будут назначать прибывшие накануне в Пермь вакцины «Спутник Лайт» и «КовиВак». Первая является однокомпонентной, то есть достаточно будет одной инъекции. Специфика препарата такова, что его рекомендуют людям, записавшимся на ревакцинацию, и тем, кто уже переболел коронавирусом и спустя полгода пришел за профилактической прививкой. «КовиВак» - в Прикамье прибыла небольшая партия, всего 2340 комплектов - это двухкомпонентная вакцина. Врачи будут предлагать её в первую очередь онкобольным. Также «КовиВак» используется в тех случаях, когда у человека не формируются в должном количестве антитела после укола «Спутником V». Тем, кто с ковидом и вакциной еще не встречался, показан «Спутник V».
30.07.2021 в 10:10

Метки: Здоровье, Общество, В России, в Пермском крае, в Перми, Официально

Лента новостей RSS каналы

В Прикамье стартовала акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»В Прикамье стартовала акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»

За сутки в Прикамье выявлено 472 случая коронавируса

Подбросили белый порошок и требовали миллион. Пятеро рэкетиров не смогли обжаловать приговорПодбросили белый порошок и требовали миллион. Пятеро рэкетиров не смогли обжаловать приговор

В Чайковском запущено производство тканей для школьной формы с барьерными свойствами против COVID-19В Чайковском запущено производство тканей для школьной формы с барьерными свойствами против COVID-19

На ул. Уральской должна начаться обкатка новых трамвайных путей

В Перми запускают бескондукторную систему оплаты проезда В Перми запускают бескондукторную систему оплаты проезда

В Перми для учеников младших классов разработано единое школьное менюВ Перми для учеников младших классов разработано единое школьное меню

Представился дезинфектором. Пермяк, обокравший пенсионерку, отправится в колониюПредставился дезинфектором. Пермяк, обокравший пенсионерку, отправится в колонию

В Пермский край доставили более 22 тысяч комплектов вакцины для иммунизации от COVID-19

Министр образования и науки Пермского края проведет прямой эфирМинистр образования и науки Пермского края проведет прямой эфир

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.08.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.08.2021

На Тихом Компросе заменят аварийные деревья На Тихом Компросе заменят аварийные деревья

Арктическое вторжение: осень близкоАрктическое вторжение: осень близко

Энергетики наградили победителей акции «Я плачу за тепло!»

День знаний влетит в копеечку: сколько стоит собрать ребенка в школуДень знаний влетит в копеечку: сколько стоит собрать ребенка в школу

Образовательные кластеры помогут подготовить старшеклассников к ЕГЭОбразовательные кластеры помогут подготовить старшеклассников к ЕГЭ

Движение на улице Попова будет запущено 28 августаДвижение на улице Попова будет запущено 28 августа

В Прикамье пройдет автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»В Прикамье пройдет автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»

В Перми сотрудники ДПС задержали пьяную мать, которая перевозила ребенка на скутереВ Перми сотрудники ДПС задержали пьяную мать, которая перевозила ребенка на скутере

В Пермский край поступила партия вакцины «Спутник V»В Пермский край поступила партия вакцины «Спутник V»

В Прикамье отменен запрет на работу по выходным дням крупных торговых центровВ Прикамье отменен запрет на работу по выходным дням крупных торговых центров

По итогам 2020 года Пермский край занял 8 место в стране по производству сыраПо итогам 2020 года Пермский край занял 8 место в стране по производству сыра

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.08.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.08.2021

С начала года в Пермском крае ликвидировано 375 несанкционированных свалокС начала года в Пермском крае ликвидировано 375 несанкционированных свалок

Снег в августе. Пермь стала одной из локаций для съёмок новогодней саги «Ёлки»Снег в августе. Пермь стала одной из локаций для съёмок новогодней саги «Ёлки»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную