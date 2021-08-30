← В Перми для учеников младших классов разработано единое школьное меню
На ул. Уральской должна начаться обкатка новых трамвайных путей →
В Перми запускают бескондукторную систему оплаты проезда
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← В Перми для учеников младших классов разработано единое школьное меню
На ул. Уральской должна начаться обкатка новых трамвайных путей →
|
26.08.2021 в 17:10
18.08.2021 в 16:51
18.08.2021 в 14:25
11.08.2021 в 10:37
06.08.2021 в 10:50
26.08.2021 в 17:10
24.08.2021 в 17:25
11.08.2021 в 11:15
03.08.2021 в 09:05
30.07.2021 в 10:10
В Прикамье стартовала акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
За сутки в Прикамье выявлено 472 случая коронавируса
Подбросили белый порошок и требовали миллион. Пятеро рэкетиров не смогли обжаловать приговор
В Чайковском запущено производство тканей для школьной формы с барьерными свойствами против COVID-19
На ул. Уральской должна начаться обкатка новых трамвайных путей
В Перми запускают бескондукторную систему оплаты проезда
В Перми для учеников младших классов разработано единое школьное меню
Представился дезинфектором. Пермяк, обокравший пенсионерку, отправится в колонию
В Пермский край доставили более 22 тысяч комплектов вакцины для иммунизации от COVID-19
Министр образования и науки Пермского края проведет прямой эфир
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.08.2021
На Тихом Компросе заменят аварийные деревья
Арктическое вторжение: осень близко
Энергетики наградили победителей акции «Я плачу за тепло!»
День знаний влетит в копеечку: сколько стоит собрать ребенка в школу
Образовательные кластеры помогут подготовить старшеклассников к ЕГЭ
Движение на улице Попова будет запущено 28 августа
В Прикамье пройдет автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
В Перми сотрудники ДПС задержали пьяную мать, которая перевозила ребенка на скутере
В Пермский край поступила партия вакцины «Спутник V»
В Прикамье отменен запрет на работу по выходным дням крупных торговых центров
По итогам 2020 года Пермский край занял 8 место в стране по производству сыра
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.08.2021
С начала года в Пермском крае ликвидировано 375 несанкционированных свалок
Снег в августе. Пермь стала одной из локаций для съёмок новогодней саги «Ёлки»
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми для учеников младших классов разработано единое школьное меню
Представился дезинфектором. Пермяк, обокравший пенсионерку, отправится в колонию
В Пермский край доставили более 22 тысяч комплектов вакцины для иммунизации от COVID-19
Министр образования и науки Пермского края проведет прямой эфир
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.08.2021
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.08.2021
С начала года в Пермском крае ликвидировано 375 несанкционированных свалок
Пермяки собирают подписи против строительства нового здания
В Перми горела пятиэтажка
Обустройство велосипедных дорожек и тротуаров на ул. Героев Хасана завершат до конца октября
Добавить комментарий: