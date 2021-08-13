В Перми народные избранники контролируют работы по благоустройству

В Перми работы по благоустройству города выходят на пик. Ведутся они сразу по нескольким программам, в том числе местным, контролировать исполнение которых должны свои народные избранники.Вместо старой дороги на Каляева в Закамске появляется новая. Скоро здесь уложат асфальт, и о сезонных проблемах водители забудут.Любовь Пономарева: "И каша, и грязь, и лужи, и ямы. На такси сколько раз ездили - таксисты постоянно ругались".Темпы строительства и качество ценивает депутат Пермской городской думы Наталия Рослякова, это ее округ. Завершить строительство дороги обещают через несколько дней, плюс появятся подъезды к мусорным контейнерам.Еще один объект, сделанный этим летом за счет депутатской программы - новый тротуар рядом с частным сектором. Именно по нему, а не по бездорожью, люди теперь смогут добираться до остановки. Осталось все благоустроить.Еще один важный объект для Кировского района - строящаяся химико-технологическая школа «Синтез». Она тоже на депутатском контроле. К концу зимы ее должны сдать. Учиться здесь будут 1100 ребят. А вот благоустройство территории должны закончить до начала сезона холодов.Елена Звегенцева, директор школы «Синтез»: "Мы ощущаем эту поддержку, и лично я и педагогический коллектив безмерно благодарны нашему депутату Наталии Росляковой, что она контролирует каждый процесс стройки".Благоустраивают округ за счет нескольких программ. 1,5 млн традиционно выделено на строительство тротуаров, еще более миллиона - по программе индивидуальной жилой застройки.Еще в начале лета, прогуливаясь по улице Буксирной, люди упирались в большой бетонный блок. Теперь его сместили, а на месте дороги появился благоустроенный тротуар с новым асфальтом.Упор делается не только на крупные объекты, но и на небольшие. Таких за последние годы здесь сделано 46. О своих чаяниях жители района рассказывают на личных приемах.Наталия Рослякова депутат Пермской городской думы: "Людям очень важно, чтобы были маленький благоустроенные участки, которые позволят выйти из дома, дойти до объекта социальной сферы, до магазинов, автобусных остановок. Это очень важно".Благоустраивают и придомовые территории, а также ставят детские игровые площадки. Таких к 1 сентября в этом районе появится пять.