В Данилиху льется зловонный ручей

В государственной инспекции по экологии и природопользованию пообещали проверить странные стоки, которые замечены на улице Моторостроителей в Перми. Зеленная зловонная жидкость льется прямо в речку Данилиха. Жители говорят, что на проблему никто не обращает внимания.Видео разместили очевидцы в социальных сетях. Из гаражей на улице Моторостроителей в Перми хлынули потоки зеленой воды.В гаражно-строительном кооперативе №52 неприятный поток наблюдают регулярно.Сергей Свинцов, член гаражно-строительного кооператива №52: "В обычные дни она мне кажется сильнее бежит, по выходным поменьше".Бежит настолько сильно, что пришлось вырыть траншею, чтобы вода не размывала дорогу. Это основной ручей, который течет со склона прямо в гаражный кооператив. По словам местных жителей, течет круглый год весной, летом, зимой и осенью. Имеет неприятный зеленоватый оттенок, стоит ужасный запах на всю округу.И так на протяжении уже никак не меньше трех лет, сетуют владельцы машин. Причем "благоухает" всегда по-разному."Видно какие-то сбросы происходят, и она время от времени меняет свой цвет и запах".Всё это течёт в речку Данилиху. Водители обращались в надзорные ведомства уже не раз. Причем, говорят, приезжали эксперты, брали пробы воды. Ответ был, что все в порядке - выбросы безвредные.На пригорке, откуда предположительно бьёт ручей, находится автостоянка. Здесь пахнет еще сильней, вода чёрного цвета вытекает из канализационного люка. Охранник грешит на предприятия по соседству.Рядом промышленные объекты, сервисы по ремонту автомобилей. Здесь на удивление не благоухает. Постояльцы говорят, что запаха никогда не было.Государственная инспекция по экологии и природопользованию по этому факту начала проверку. Сейчас им предстоит выяснить, насколько опасны зловонные стоки для окружающей среды, и главное, кто в этом виноват.