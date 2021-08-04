В Прикамье усилят контроль за ремонтом дорог

В Прикамье купят дополнительное оборудование для проверки качества ремонта дорог. Об этом сегодня заявили в краевом правительстве. Контролировать работы обещают более тщательно, а тестировать новый асфальт - еще пристальнее. Образцы асфальта с разных трасс Пермского края поступают регулярно, говорит Павел, сезон дорожного ремонта в разгаре - так что для лабораторных специалистов тоже работы хватает, чтобы тестировать покрытие.Павел Доценко, ведущий инженер отдела контроля качества дорожных работ Управления дорог и транспорта Пермского края: "Чем более плотный асфальт, тем меньше он вбирает воду, тем он качественнее".Прессы, датчики, мониторы, процесс идёт в разных помещениях - так работает испытательная лаборатория регионального управления дорог и транспорта. Качество тестируют, что называется, в полях и в помещениях.От оборудования зависит многое, идёт ли речь непосредственно о дорожном ремонте, или о работе специалистов, которые после завершения работ проверяют, насколько качественно всё сделано. Производители стараются совершенствовать асфальтовые смеси, а с помощью испытаний можно прогнозировать, насколько, например, устойчив к образованию колеи тот или иной состав. Насколько качественны составляющие дорожного покрытия.Станислав Лундин, начальник отдела контроля качества дорожных работ Управления дорог и транспорта Пермского края: "Проверяются все материалы, которые используются при приготовлении асфальтобетонных смесей, один из видов испытаний - это проверка щебня, планируемого к применению на устойчивость к истиранию". Глава региона Дмитрий Махонин поручил усилить контроль за качеством дорожного ремонта, в частности привлекать специалистов регионального управления к тестированию муниципальных дорог в помощь заказчикам, которые проводят приёмку своими силами. Для этого понадобятся новые мощности.Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края: "Дополнительно выделены денежные средства, производим ремонт лаборатории, закупаем станки и оборудование, и уже с 2022 года мы будем целенаправленно выезжать на все объекты стоимостью свыше десяти миллионов рублей".Такой формат действует при приёмке трасс, сделанных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Владимиром Путиным. Двойной контроль должен дать свои результаты, чтобы изменения люди ощущали уже здесь и сейчас. Дмитрий Аликин, региональный координатор проекта «Безопасные дороги» в Пермском крае: "Дороги действительно становятся лучше, темпы наращиваются в разы, в этом году планируется более ста километров дорог привести в нормативное состояние".Более ста километров - это дороги только в рамках нацпроекта, всего же в Прикамье в этом году планируется отремонтировать порядка тысячи километров. А региональная лаборатория готовится к пополнению арсенала, который постоянно в работе.