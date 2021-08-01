← В Перми состоятся бесплатные физкультурно-оздоровительные занятия для жителей
За неделю в районах Перми зафиксировали порядка 40 случаев незаконной парковки на газонах →
Полиция предупреждает пермяков о новой разновидности телефонного мошенничества
Мошенники в таких случаях действуют от имени банка. Пермяку на телефон приходит звонок с номера, очень похожего на номер банка. Мошенник представляется сотрудником банковской службы безопасности и сообщает: "С вашей карты совершается перевод денег. Это вы переводите?".
Получив ответ, что никаких операций по карте человек не проводил, мошенник предлагает отменить перевод, но для этого он просит данные карты, CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн. В результате получает полный доступ к средствам на карте.
В других случаях пермякам приходят СМС о блокировке карты, начислении денег или о списании штрафа за неуплату кредита.
ГУ МВД по Пермскому краю: "Для подтверждения или отмены операции необходимо связаться по указанному номеру. На звонок отвечает мошенник, который стремится напугать жертву и заставить совершить нужное действие".
Преступники придумывают разные сценарии. Говорят, что банк заблокировал счет, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция. А далее опять просят данные карты. Иногда мошенники просят абонента подойти к банкомату и совершить манипуляции, в результате которых деньги со счета уйдут в неизвестном направлении.
В ГУ МВД по Пермскому краю предупреждают:
- при поступлении подобных смс ни в коем случае не сообщайте персональные данные неизвестным лицам. Даже если они представляются сотрудниками банка;
- при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает подобным образом информацию;
- не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего;
- сразу завершайте разговор.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми состоятся бесплатные физкультурно-оздоровительные занятия для жителей
По вопросам Александровского округа прошёл системный час у губернатора Прикамья
Пермские доктора лечат от коронавируса месячную девочку
Синоптики подвели итоги июля и дали прогноз на август в Пермском крае
В Перми будут делать лекарство от коронавируса
В Лысьвенском городском парке качель сорвалась с петель
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.07.2021
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
В центре Перми на тротуары и дорогу смыло чернозем с клумб
В Оханском районе завершены палеонтологические раскопки
Добавить комментарий: