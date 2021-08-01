Полиция предупреждает пермяков о новой разновидности телефонного мошенничества

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в Перми появилась еще одна разновидность телефонного мошенничества.Мошенники в таких случаях действуют от имени банка. Пермяку на телефон приходит звонок с номера, очень похожего на номер банка. Мошенник представляется сотрудником банковской службы безопасности и сообщает: "С вашей карты совершается перевод денег. Это вы переводите?".Получив ответ, что никаких операций по карте человек не проводил, мошенник предлагает отменить перевод, но для этого он просит данные карты, CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн. В результате получает полный доступ к средствам на карте.В других случаях пермякам приходят СМС о блокировке карты, начислении денег или о списании штрафа за неуплату кредита.ГУ МВД по Пермскому краю: "Для подтверждения или отмены операции необходимо связаться по указанному номеру. На звонок отвечает мошенник, который стремится напугать жертву и заставить совершить нужное действие".Преступники придумывают разные сценарии. Говорят, что банк заблокировал счет, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция. А далее опять просят данные карты. Иногда мошенники просят абонента подойти к банкомату и совершить манипуляции, в результате которых деньги со счета уйдут в неизвестном направлении.В ГУ МВД по Пермскому краю предупреждают:- при поступлении подобных смс ни в коем случае не сообщайте персональные данные неизвестным лицам. Даже если они представляются сотрудниками банка;- при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает подобным образом информацию;- не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего;- сразу завершайте разговор.