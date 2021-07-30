Впервые с начала пандемии в Прикамье за сутки выявлено 450 случаев коронавируса

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 450 новых случаев заражения COVID-19: 64 человека проходят лечение в больницах, 386 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 72 601. В числе 450 новых инфицированных 180 пациентов мужского пола, 270 – женского, среди заболевших 62 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 64 человека, от 30 до 49 лет – 142 человека, 117 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет.

Опубликовано: 30.07.2021 в 13:56 в рубрике - Вести Пермь

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