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Впервые с начала пандемии в Прикамье за сутки выявлено 450 случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 72 601. В числе 450 новых инфицированных 180 пациентов мужского пола, 270 – женского, среди заболевших 62 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 64 человека, от 30 до 49 лет – 142 человека, 117 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет.
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