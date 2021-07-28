Глава краевого Минздрава: "Есть возможность - уйдите на самоизоляцию"

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на своей странице в Instagram выступила с обращением к жителям региона. Она сообщила, что в Прикамье сложилась тяжёлая эпидемиологическая ситуация. 60% коечного фонда отданы для лечения пациентов с COVID-19. В медучреждениях не хватает врачей, медсестер, фельдшеров на скорой. В этой связи оказание плановой помощи в стационарах приостанавливается до нормализации обстановки. Публикуем текст обращения:"Уважаемые жители Пермского края! В нашем регионе сложилась тяжёлая эпидемиологическая ситуация. 60% коечного фонда отданы для лечения пациентов с COVID-19, на этой неделе перепрофилируем еще 800 коек. Оказание плановой помощи в стационарах приостанавливаем до нормализации обстановки. В этих условиях краевые власти делают всё возможное для сохранения здоровья граждан. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина возобновлена выдача бесплатных лекарств пациентам, проходящим амбулаторное лечение от COVID-19. За счёт средств региона и Федерации направили на закупку лекарств 120 млн рублей. Препараты в течение недели поступят в поликлиники Перми и края.⠀В дополнение к 4 ПЦР-лабораториям, проводящим исследования на COVID-19, в июле открыты две, а в августе запустим еще три. Общая мощность всех лабораторий составит 8376 исследований в сутки, что в 2 раза больше, чем до июля. Это обеспечит оперативность в проведении тестов. Уважаемые жители Пермского края! Все мы бесконечно устали от ковида. Испытываем страх за близких, раздражение от невозможности вернуться к привычному ритму жизни. Но я прошу вас не направлять негативные эмоции в адрес медицинских работников, которые вас лечат. Они испытывают сейчас чрезмерные нагрузки, работают по полторы-две смены в сутки, без праздников и выходных. Не хватает врачей, медсестер, фельдшеров на скорой, и взять новых нам негде. В «красные зоны» помогать своим товарищам пришли даже те медики, которые не планировали работать с ковидом. Им очень тяжело сейчас – и морально, и физически. Поддержите их, ведь от их работы и душевного состояния зависит здоровье всех нас. Я ничего не могу вам пообещать. Не знаю, сколько еще продлится эта ситуация. Прошу только: берегите себя и родных. Есть возможность – уйдите на самоизоляцию. Не отказывайтесь от прививок. Носите маски, избегайте общественных мест. И, пожалуйста, будьте добрее друг к другу", - написала Анастасия Крутень.