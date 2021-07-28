Пермяк помог полицейским задержать подозреваемого в нападении на школьницу

В Перми полицейские задержали 26-летнего уроженца Губахинского района. Он подозревается в совершении тяжкого преступления, совершенного в отношении несовершеннолетней.На прошлой неделе молодой человек напал на девочку, но она смогла вырваться и убежать. Злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ориентировка на подозреваемого была размещена в пермских СМИ. В результате от одного из местных жителей поступило сообщение о возможном местонахождении разыскиваемого. Мужчина, подвозивший молодого человека, опознал его по приметам."Оперативники незамедлительно выехали по указанному адресу и задержали злоумышленника. В последствие он подтвердил свою причастность к совершенному преступлению", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Уголовное дело по п. а ч. 3 ст. 132 Уголовного Кодекса Российской Федерации расследуется следственными органами СУ СК России по Пермскому краю.