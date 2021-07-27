В Прикамье открылась шестая лаборатория для проведения ПЦР-исследований

В Пермском крае обработку тестов на коронавирусную инфекцию стали делать в новой лаборатории в краевом клиническом госпитале для ветеранов войн. Таким образом на сегодня исследования методом ПЦР проводят в 6 медицинских организациях края: в Центре по борьбе со СПИД, в краевой инфекционной, краевой клинической больницах, краевой станции переливания крови. А также в КБ им. Вагнера г. Березники, которая открылась в июле текущего года. Ее открытие позволило проводить анализы жителям Верхнекамья в максимально короткие сроки.Как сообщают в краевом Минздраве, в августе откроются еще 3 новых лаборатории – в Краснокамской, Кунгурской и Кудымкарской больницах.Общая мощность новых лабораторий составит 4 176 исследований в сутки, а вместе с существующими – 8 376 исследований. Их открытие позволит обеспечить максимальную оперативность в проведении тестов на коронавирусную инфекцию.