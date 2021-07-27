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В Прикамье открылась шестая лаборатория для проведения ПЦР-исследований
Как сообщают в краевом Минздраве, в августе откроются еще 3 новых лаборатории – в Краснокамской, Кунгурской и Кудымкарской больницах.
Общая мощность новых лабораторий составит 4 176 исследований в сутки, а вместе с существующими – 8 376 исследований. Их открытие позволит обеспечить максимальную оперативность в проведении тестов на коронавирусную инфекцию.
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