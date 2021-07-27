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← В Театральном саду Перми началась замена газонов
В Прикамье открылась шестая лаборатория для проведения ПЦР-исследований →
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23.07.2021 в 09:55
18.06.2021 в 11:40
15.06.2021 в 16:05
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23.07.2021 в 11:55
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11.06.2021 в 10:34
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В Прикамье открылась шестая лаборатория для проведения ПЦР-исследований
На Чусовском мосту тягач с автоприцепом протаранил бетонное ограждение
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В Пермский край поступила партия вакцины «ЭпиВакКорона»
В Орджоникидзевском районе Перми откроются городские ярмарки
В Перми полицейские устанавливают потерпевших от действий грабителя
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Природоохранные власти пока не могут прокомментировать массовую гибель рыбы в Бор-Лёнве
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Губахинскую пенсионерку-узницу отправили на лечение
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