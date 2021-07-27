В Театральном саду Перми началась замена газонов. Как сообщили в администрации Ленинского района, подрядчик по контракту должен провести устройство газонов из готовых рулонных заготовок: перед их укладкой участок должен быть очищен от сорняков, старой травы, камней и случайного мусора. Также в планах – высадка многолетников, живой изгороди, внесение удобрений, полив растущих в сквере деревьев.Дополнительно в Театральном саду отремонтировали все лестничные спуски для удобного и безопасного движения жителей. До 1 ноября в сквере также будут обновлены скамейки, урны, обустроена детская площадка, отремонтировано ограждение. Запланирована также установка скамьи, адаптированной для маломобильных групп населения.К 300-летию Перми городские власти планируют благоустроить порядка 40 парков и скверов. Уже сейчас идёт ремонт 12 объектов озеленения в разных районах города. В их числе – капитальный ремонт сквера на нижней части набережной Камы, бульвара им. Советской Армии, сквера у гостиницы «Урал», текущий ремонт идёт на 9 объектах. Прошла приёмка отремонтированных скверов «Пионерский» и по улице Кавказской в Орджоникидзевском районе, а также по улице Космонавта Леонова в Индустриальном районе Перми.