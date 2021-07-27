← Водитель, спровоцировавший погоню и сбивший двух человек, скончался в больнице
На Чусовском мосту тягач с автоприцепом протаранил бетонное ограждение →
В Театральном саду Перми началась замена газонов
Дополнительно в Театральном саду отремонтировали все лестничные спуски для удобного и безопасного движения жителей. До 1 ноября в сквере также будут обновлены скамейки, урны, обустроена детская площадка, отремонтировано ограждение. Запланирована также установка скамьи, адаптированной для маломобильных групп населения.
К 300-летию Перми городские власти планируют благоустроить порядка 40 парков и скверов. Уже сейчас идёт ремонт 12 объектов озеленения в разных районах города. В их числе – капитальный ремонт сквера на нижней части набережной Камы, бульвара им. Советской Армии, сквера у гостиницы «Урал», текущий ремонт идёт на 9 объектах. Прошла приёмка отремонтированных скверов «Пионерский» и по улице Кавказской в Орджоникидзевском районе, а также по улице Космонавта Леонова в Индустриальном районе Перми.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Водитель, спровоцировавший погоню и сбивший двух человек, скончался в больнице
"Казалось, вся деревня в огне". Жители д. Заборье рассказали о ЧП на магистральном газопроводе
В Пермский край поступила партия вакцины «ЭпиВакКорона»
В Орджоникидзевском районе Перми откроются городские ярмарки
В Перми полицейские устанавливают потерпевших от действий грабителя
Красавинский мост работает в штатном режиме
Природоохранные власти пока не могут прокомментировать массовую гибель рыбы в Бор-Лёнве
Пермь приняла Кубок России по триатлону
Губахинскую пенсионерку-узницу отправили на лечение
В селе Юсьва построили новую площадку ГТО
Добавить комментарий: