Водитель, спровоцировавший погоню и сбивший двух человек, скончался в больнице

В Перми водитель, который отказался остановиться по требованию инспектора ДПС и тем самым спровоцировал погоню, сбил двух человек и повредил три машины, включая собственную. Автомобилиста пытались остановить на ул. Сивашской, затем началось преследование, в ходе которого нарушитель протаранил патрульную машину. На ул. Гальперина его блокировали, но в последний момент лихач вырвался, сбив при этом инспектора. Сразу после он врезался в проезжавшую мимо иномарку и отскочил в остановку, где наехал на женщину. С тяжелыми травмами самого гонщика отправили в больницу, где он скончался. Инспектор и пешеход госпитализированы. Очевидцы говорят, что нарушитель был пьян, ему было 36 лет.