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"Казалось, вся деревня в огне". Жители д. Заборье рассказали о ЧП на магистральном газопроводе
Люди, чтобы спастись от огня, перебрались в соседнюю деревню. Вернувшиеся домой начинают подсчитывать убытк. Как сообщили в МЧС, огонь на газопроводе погасили около полуночи. Также потушили около 2 гектаров сухой травы, которая загорелась от газового столба. Полностью запустить газопровод обещают через несколько дней.
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