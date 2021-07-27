"Казалось, вся деревня в огне". Жители д. Заборье рассказали о ЧП на магистральном газопроводе

Съемочная группа "Вести Пермь" прибыла в д. Заборье - к месту возгорания на магистральном газопроводе в Кишертском районе. В результате разрыва магистрального газопровода началось возгорание - столб огня в несколько сотен метров виден был даже в Перми. Во время инцидента в деревне Заборье находилось около 70 человек. В одном из крайних домов в это время как раз проходил детский праздник. Силами жителей несовершеннолетних экстренно эвакуировали.Люди, чтобы спастись от огня, перебрались в соседнюю деревню. Вернувшиеся домой начинают подсчитывать убытк. Как сообщили в МЧС, огонь на газопроводе погасили около полуночи. Также потушили около 2 гектаров сухой травы, которая загорелась от газового столба. Полностью запустить газопровод обещают через несколько дней.