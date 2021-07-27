В Пермский край поступила партия вакцины «ЭпиВакКорона»

В Прикамье доставлено 7 110 комплектов двухкомпонентного препарата «ЭпиВакКорона» для иммунизации жителей от коронавирусной инфекции. Вакцина распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.По данным специалистов Министерства здравоохранения Пермского края, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 484,6 тыс. жителей. Из них 343,9 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты.Всего за период массовой иммунизации на территорию Пермского края поступило 550 793 комплекта вакцин. Из них 496 543 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 49 520 – «ЭпиВакКорона», 4 730 – «КовиВак».Напомним, что мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Перми по-прежнему не работают. Поступающая в Прикамье вакцина в первую очередь распределяется по стационарным учреждениям.Привиться от COVID-19 в Пермском крае можно в 55 медицинских организациях. В их числе учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА», частные организации – ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО МК «УралМед» и другие.