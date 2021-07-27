В Орджоникидзевском районе Перми откроются городские ярмарки

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← В Перми полицейские устанавливают потерпевших от действий грабителя
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В Перми полицейские устанавливают потерпевших от действий грабителя
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В Перми полицейские устанавливают потерпевших от действий грабителя
Красавинский мост работает в штатном режиме
Природоохранные власти пока не могут прокомментировать массовую гибель рыбы в Бор-Лёнве
Пермь приняла Кубок России по триатлону
Губахинскую пенсионерку-узницу отправили на лечение
В селе Юсьва построили новую площадку ГТО
МЧС: возгорание на магистральном газопроводе ликвидировано
Гигантский столб пламени: в Кишертском округе произошла разгерметизация магистрального газопровода
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.07.2021
Пермякам покажут, как делают роботов
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