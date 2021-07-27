В Перми полицейские устанавливают потерпевших от действий грабителя

Сыщики краевого центра задержали 21-летнего наркозависимого жителя Кунгурского района по подозрению в совершении двух грабежей.В начале июля текущего года в микрорайоне «Зеленое хозяйство» Свердловского района молодой человек напал на 50-летнюю женщину. Подбежал к потерпевшей сзади, сорвал с шеи золотую цепочку и скрылся."Спустя три дня ювелирного украшения лишилась 46-летняя жительница Индустриального района. Злоумышленник напал на нее утром между домами по улице Одоевского. Как и в первом случае, подбежал сзади, сорвал цепочку и убежал. Позже похищенное налетчик сдал в ломбард за 19 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.По версии оперативников мужчина может быть причастен к другим преступлениям на территории краевой столицы.Всем, кто опознал в нем своего обидчика, звонить по телефону 8(342) 218-80-76.