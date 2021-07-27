Красавинский мост работает в штатном режиме

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Ликвидацией последствий занималось федеральное учреждение Упрдор "Прикамье". Движение на трассе не перекрывалось, но место обрушения было огорожено, в целях безопасности проезжая часть сужена. Теперь движение организовано без ограничений.
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