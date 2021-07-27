Природоохранные власти пока не могут прокомментировать массовую гибель рыбы в Бор-Лёнве
Игорь Алонов: "Окуньки, судачки, что обидно. Ершей не так жалко, но они тоже полезные ребята. Бывает, видимо, замор какой-то или гидроклин, по-научному бывает такая штука. Печально, итак всего мало остается, и верхние города немножко. То пена, то что-то желтое, вонючее течет, то еще что-нибудь". Больше всего на берегу оказалось мальков, но подростки самых разных видов встречаются довольно часто.
В пищу такой печальный улов, конечно, лучше не использовать. Но из соображений санитарной безопасности прибраться на берегу все-таки стоит. Для этого в поселке даже готовы организовать всеобщий субботник.
По словам старосты поселка Ларисы Сараевой, подобный мор в Бор-Лёнве бывал и раньше. И погибшей рыбы тогда было даже больше. Впрочем, о причинах и тогда и сейчас можно только догадываться.
Лариса Сараева, староста поселка Бор-Лёнва: "Там Березники, там Соликамск, значит, что-то оттуда, сброс какой-то был. А больше у нас ничего. В Нижнем Луху ничего нет, в Усть-Чермозе там тоже ничего нету, ни заводов ни фабрик. Оно же отсюда не может приплыть, значит, они сверху что-то сбросили". Случай действительно не единичный, массовую гибель каспийской тюльки ученые зафиксировали этой весной, совсем недалеко от Бор-Ленвы, на Пермской ГРЭС. Тогда представители Росрыболовства также обещали разобраться.
Ольга Ельченкова, заместитель начальника отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю Средневолжского территориального управления Росрыболовство: "Специальная ихтиологическая экспертиза будет проведена с установлением возможной причины гибели".А пока идет разбирательство, купальный сезон для детей на всякий случай в поселке закрыли. Да и с берега никто не рыбачит. Пока не прибрались, запах здесь стоит соответствующий.
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