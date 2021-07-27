Природоохранные власти пока не могут прокомментировать массовую гибель рыбы в Бор-Лёнве

Речной пляж в поселке Бор-Лёнва в Добрянском городском округе оказался завален мёртвой рыбой. Её выбросило на берег в минувшие выходные. Природоохранные власти пока никак не могут прокомментировать случившееся, а местные жители готовятся к внеочередному субботнику, справедливо полагая, что скоро посёлок начнет задыхаться от тошнотворного запаха. В поселке Бор-Лёнва зафиксировали массовую гибель речных обитателей. Первых прибило еще в четверг. К выходным, по словам Игоря Алонова, пройтись по берегу, не наступив на рыбу, было уже невозможно.Игорь Алонов: "Окуньки, судачки, что обидно. Ершей не так жалко, но они тоже полезные ребята. Бывает, видимо, замор какой-то или гидроклин, по-научному бывает такая штука. Печально, итак всего мало остается, и верхние города немножко. То пена, то что-то желтое, вонючее течет, то еще что-нибудь". Больше всего на берегу оказалось мальков, но подростки самых разных видов встречаются довольно часто.В пищу такой печальный улов, конечно, лучше не использовать. Но из соображений санитарной безопасности прибраться на берегу все-таки стоит. Для этого в поселке даже готовы организовать всеобщий субботник.По словам старосты поселка Ларисы Сараевой, подобный мор в Бор-Лёнве бывал и раньше. И погибшей рыбы тогда было даже больше. Впрочем, о причинах и тогда и сейчас можно только догадываться.Лариса Сараева, староста поселка Бор-Лёнва: "Там Березники, там Соликамск, значит, что-то оттуда, сброс какой-то был. А больше у нас ничего. В Нижнем Луху ничего нет, в Усть-Чермозе там тоже ничего нету, ни заводов ни фабрик. Оно же отсюда не может приплыть, значит, они сверху что-то сбросили". Случай действительно не единичный, массовую гибель каспийской тюльки ученые зафиксировали этой весной, совсем недалеко от Бор-Ленвы, на Пермской ГРЭС. Тогда представители Росрыболовства также обещали разобраться.Ольга Ельченкова, заместитель начальника отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю Средневолжского территориального управления Росрыболовство: "Специальная ихтиологическая экспертиза будет проведена с установлением возможной причины гибели".А пока идет разбирательство, купальный сезон для детей на всякий случай в поселке закрыли. Да и с берега никто не рыбачит. Пока не прибрались, запах здесь стоит соответствующий.