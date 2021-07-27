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Пермь приняла Кубок России по триатлону
Важная особенность этого вида спорта, что все три дисциплины выполняются друг за другом, а значит, каждая секунда на счету.
Триатлон - мультиспортивная гонка. Олимпийский вариант включает плавание, затем сразу велосипед, а после бег. Задача не из простых. И все очень зрелищно. Болельщиков много. Елена Березина в Пермь приехала из Березников, чтобы поддержать дочь, которая триатлоном занимается уже пятый год.
Елена Березина (г. Березники): "До этого много пробовали, и все быстро надоедало. Здесь много вариантов. Фактически 4 вида спорта. Плюс зимой – лыжи. Уставать не успевает".Кубок России по триатлону при поддержке краевого Министерства спорта в столице Прикамья проходит впервые. Участие в нем принимают 250 спортсменов со всей России в возрасте от 13 лет. Трассы расположились на Каме, набережной и улице Монастырской.
Наталья Шкурко, президент Федерации триатлона в Пермском крае: "Для нас это огромная победа, что о нас стали слышать, знать и не спрашивают, что такое триатлон. Каждый раз мы делаем какой-то шаг для развития спорта триатлона в Прикамье, популяризируя его".Заключительное испытание - бег на дистанцию в 5 километров по пермской набережной. По словам судей, проявиться спортсмен и выйти на лидирующие позиции может на любом этапе, все они кардинально разные. Поэтому этот вид спорта захватывает внимание до последнего метра.
Андрей Чигунов, главный судья Кубка России по триатлону г. Екатеринбург: "Спортсмены сегодня выступают от 13 лет и старше, это те самые, которые в последствие будут на международных соревнованиях защищать честь нашей страны".Почти через два часа - именно столько ушло на прохождение всех этапов - на горизонте появились первые финишеры. Марк Давыденко из Санкт-Петербурга триатлоном занимается 2,5 года. В этом году на кубке он признан лучшим.
Марк Давыденко: "Тренер сказала, нужно попробовать триатлон. Так как я бежал, у меня стало получаться, и я начал выступать".
Для молодых спортсменов участие в таких соревнованиях дает возможность выполнить необходимый разряд, заработать очки, влияющие на стипендию, а также повысить свой рейтинг.
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