Впервые Пермь приняла Кубок России по триатлону. 250 спортсменов со всей страны приехали на него. Входящий в олимпийскую программу, этот вид спорта включает в себя три вида состязаний на скорость, без перерыва сменяющих друг друга: плавание, затем сразу велосипед, а после бег.Первая женская пятерка выходит на водный этап. Впереди дистанция в 750 метров. Вместо бассейна — река Кама. Впрочем, с погодой повезло. Утром светило солнце и обеспечило комфортную температуру воды - плюс 21.Важная особенность этого вида спорта, что все три дисциплины выполняются друг за другом, а значит, каждая секунда на счету.Триатлон - мультиспортивная гонка. Олимпийский вариант включает плавание, затем сразу велосипед, а после бег. Задача не из простых. И все очень зрелищно. Болельщиков много. Елена Березина в Пермь приехала из Березников, чтобы поддержать дочь, которая триатлоном занимается уже пятый год.Елена Березина (г. Березники): "До этого много пробовали, и все быстро надоедало. Здесь много вариантов. Фактически 4 вида спорта. Плюс зимой – лыжи. Уставать не успевает".Кубок России по триатлону при поддержке краевого Министерства спорта в столице Прикамья проходит впервые. Участие в нем принимают 250 спортсменов со всей России в возрасте от 13 лет. Трассы расположились на Каме, набережной и улице Монастырской.Наталья Шкурко, президент Федерации триатлона в Пермском крае: "Для нас это огромная победа, что о нас стали слышать, знать и не спрашивают, что такое триатлон. Каждый раз мы делаем какой-то шаг для развития спорта триатлона в Прикамье, популяризируя его".Заключительное испытание - бег на дистанцию в 5 километров по пермской набережной. По словам судей, проявиться спортсмен и выйти на лидирующие позиции может на любом этапе, все они кардинально разные. Поэтому этот вид спорта захватывает внимание до последнего метра.Андрей Чигунов, главный судья Кубка России по триатлону г. Екатеринбург: "Спортсмены сегодня выступают от 13 лет и старше, это те самые, которые в последствие будут на международных соревнованиях защищать честь нашей страны".Почти через два часа - именно столько ушло на прохождение всех этапов - на горизонте появились первые финишеры. Марк Давыденко из Санкт-Петербурга триатлоном занимается 2,5 года. В этом году на кубке он признан лучшим.Марк Давыденко: "Тренер сказала, нужно попробовать триатлон. Так как я бежал, у меня стало получаться, и я начал выступать".Для молодых спортсменов участие в таких соревнованиях дает возможность выполнить необходимый разряд, заработать очки, влияющие на стипендию, а также повысить свой рейтинг.