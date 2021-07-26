В новом храме в Березниках началась роспись стен

В новом храме, который возводится в центре Березников, началась художественная роспись стен и сводов. Приглашены 50 специалистов. Работа предстоит грандиозная.Строительство храма во имя святителя Николая в Березниках выходит на завершающую стадию. Вот основной зал: большой и просторный. Сейчас начинается самая ответственная часть — роспись стен и сводов.Между тем цоколь храма уже открыт для прихожан. Наталья Корнеева каждую неделю приходит на службу. Места здесь немного, помещение не способно вместить всех желающих.Наталья Корнеева: «Смотришь, наш храм бросается в глаза. Как будто это какое-то чудо света господь спустил».Всего будет работать 50 художников. Украсить планируется площадь в 4.200 квадратных метров. Белые стены будут полностью заполнены образами святых.Анатолий Влезько, генеральный директор Художественно-производственной мастерской «Палехский Иконостас»: «Сюжетная линия росписи представляет из себя в куполе Вознесение Христово с апостолами, а по стенам история Церкви".Еще будут установлены входные группы, выполненные из гальванопластики, чтобы на них разместить сюжетную часть. Это все планируют закончить в течение года.Параллельно в храме будут вестись работы по устройству пола из гранита. Будут установлены три люстры-паникадила весом до 900 кг и еще 12 весом до 300 кг.Кроме того планируется внутреннюю отделку цоколя сделать из мрамора.Отец Сергий, иерей Храма во имя святителя Николая, г. Березники: «Компания "Уралкалий" продолжает финансирование, выделяет благотворительную помощь в строительство храма. В связи с этим работы ведутся в назначенные сроки, что конечно не может не радовать всех".Кроме того идут работы по благоустройству территории храма. Уже установлено освещение, сделаны пешеходные дорожки и кольцевая площадка, светильники выполнены в «пушкинском стиле». Рабочим осталось установить скамейки, высадить кустарники и деревья.Алексей Дерябин, генеральный директор «Треста «Уралстальконструкция – СМУ-7»: «Здесь будут строиться административно-бытовые здания, будет колокольня. И когда это будет сделано, тогда закончится третий этап благоустройства".Руководство «Уралкалия», кроме немалой финансовой поддержки, взяло на себя обязанности от покупки стройматериалов до контроля за производством работ.Игорь Сенокосов, директор по капитальному строительству ПАО «УралКалий»: «Будет приобретена и церковная утварь, она будет специфическая, сделанная по индивидуальному заказу и согласовываться с Епархией. Это основная задача "Уралкалия" в том числе, чтобы город был современным, чтобы была комфортная среда для проживания людей".Главный зал будет готов вместить в себя до 800 человек. Пока идут работы, храм открыт для прихожан. В цокольном этаже проходят все основные службы, в том числе и таинство венчания.