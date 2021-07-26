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За сутки в Прикамье выявлено 426 заболевших коронавирусом
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 70 840. В числе 426 новых инфицированных 173 пациента мужского пола, 253 – женского, среди заболевших 59 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 64 человека, от 30 до 49 лет – 140 человек, 98 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет.
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