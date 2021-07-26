← В Кунгурском районе спасены заблудившиеся грибники
Пермский баскетбольный клуб ветеранов "Седой Урал" отметил 25-летие
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← В Кунгурском районе спасены заблудившиеся грибники
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Пермский баскетбольный клуб ветеранов "Седой Урал" отметил 25-летие
В Кунгурском районе спасены заблудившиеся грибники
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В Кунгурском районе спасены заблудившиеся грибники
В Добрянском районе замечены следы массового мора рыбы
Для сотрудников пермского аэропорта открылся мобильный пункт вакцинации от COVID-19
В школах Перми создадут атмосферу доброжелательности
СК проверит информацию о пенсионерке, которую держали взаперти
На победу в первом краевом конкурсе социальных проектов претендуют 365 инициатив
Пермский краевой онкодиспансер ожидает поставки нового оборудования
В городских лесах Прикамья проходит буккроссинг
У бассейна, построенного в студенческом городке Пермского Политеха, состоялось техническое открытие
Для пересадки деревьев в Перми применили устройство «Big John 90b»
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