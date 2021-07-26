← В школах Перми создадут атмосферу доброжелательности
Для сотрудников пермского аэропорта открылся мобильный пункт вакцинации от COVID-19
Подробности выяснял Руслан Пепеляев.
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← В школах Перми создадут атмосферу доброжелательности
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