В школах Перми создадут атмосферу доброжелательности

В Перми запущен проект по созданию доброжелательной психологической среды в школах. Как рассказали в департаменте образования администрации Перми, команда специалистов по конфликтологии, психологии, медиации из Пермского государственного национального исследовательского университета, «Ассоциации медиаторов Пермского края» и «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» вместе с администрацией Перми и городским департаментом образования работает над новым проектом – созданием модели психологической безопасности в школе, где педагоги смогут эффективно предупреждать внутришкольные конфликты и разрешать их.– Этот проект – один из самых значимых, поскольку он касается непосредственно самочувствия ребёнка. Собралась команда сильных экспертов, совместными усилиями мы работаем над созданием в школах атмосферы доброжелательности и признания каждого в школьном коллективе. В других городах России вопрос психологического комфорта и безопасности в школах также пристально изучается. Мы обратимся к их опыту, но будем создавать конкретные решения для наших школ, – отметила начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева.В рамках проекта прошли два семинара, на которых присутствовали представители городского департамента образования, эксперты-медиаторы и конфликтологи, директора и социальные педагоги школ. Так, в пилотном проекте уже принимают участие школа-интернат №4 для учеников с ограниченными возможностями здоровья, школы «ЭнергоПолис», №37, №45, №14, «Школа Агробизнестехнологий», «Открытая школа» и гимназия №31.– После нападений в школах были приняты меры по повышению безопасности и запрету доступа в школы снаружи, но важны также вопросы внутренней, психологической безопасности школы для детей, учителей и родителей. Агрессивное поведение детей может быть связано с тем, что многие школьные конфликты не разрешены и, как результат, накапливаются чувства обиды, недоверия, даже злости. Поэтому и возникло желание разработать модель создания доброжелательной атмосферы в школе с использованием примирительных процедур, – рассказала профессор ПГНИУ Татьяна Марголина.В проекте школы смогут разработать модели предупреждения и разрешения конфликтов, новые компетенции миротворчества приобретут не только школьные психологи, но и педагоги, руководители школ. Задача проекта – создать в школе доброжелательную, доверительную среду, в которой каждый ребёнок будет чувствовать себя защищённым.Работа с педагогическими коллективами, школьными психологами и родительским сообществом пилотных школ начнется в новом учебном году, в сентябре проект также представят депутатам Пермской городской Думы.