← На победу в первом краевом конкурсе социальных проектов претендуют 365 инициатив
СК проверит информацию о пенсионерке, которую держали взаперти
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин отдал приказ немедленно выяснить все обстоятельства и поставил данное дело на контроль в центральном аппарате ведомства.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На победу в первом краевом конкурсе социальных проектов претендуют 365 инициатив
Пермский краевой онкодиспансер ожидает поставки нового оборудования
В городских лесах Прикамья проходит буккроссинг
У бассейна, построенного в студенческом городке Пермского Политеха, состоялось техническое открытие
Для пересадки деревьев в Перми применили устройство «Big John 90b»
В Перми ликвидируют последствия последнего ливня
За сутки в Пермском крае количество осадков превысило месячную норму
В выходные в Перми пройдут массовые рейды ГИБДД
На пожаре в Кизеле погибла женщина
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.07.2021
Добавить комментарий: