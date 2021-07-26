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На победу в первом краевом конкурсе социальных проектов претендуют 365 инициатив
Из 392 поданных заявок 81 инициатива была направлена на техническую доработку. В итоге, 365 социальных проектов, то есть 93% всех поданных проектов, были допущены до независимой экспертизы.
Результаты конкурса будут объявлены после окончания независимой экспертизы проектов и утверждения перечня победителей Координационным советом не позднее 25 августа.
В этом году краевой конкурс социальных проектов проводится при софинансировании Фонда президентских грантов. Пермскому краю из федерального бюджета выделено 49,5 млн руб., еще 55,2 млн руб. направлено из регионального бюджета. Таким образом, общий бюджет конкурса, оператором которого выступает Фонд губернаторских грантов, составил 104,7 млн руб.
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