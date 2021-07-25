Пермский краевой онкодиспансер ожидает поставки нового оборудования - это новейшие эндовидеоскопические комплексы. А пока здесь провели юбилейную, пятнадцатую операцию по удалению раковой опухоли в гортани. Выполнена она с помощью лазера, тоже не так давно поставленного в диспансер.Константин Данилов, заведующий отделением опухолей головы и шеи, «Пермского краевого онкологического диспансера»: "Здесь стояла трубка для дыхания. После операции эта трубочка стояла бы до четырех месяцев".Но всего этого удалось избежать. Сразу после сложнейшей операции на горло Владимир Бурёхин почувствовал себя лучше. Уже может говорить, есть и дышит без затруднений.Владимир Бурёхин, пациент из г. Березники: "Говорить на следующий день стало лучше".Все благодаря новому оборудованию в краевом онкологическом диспансере. При раке горла, опухоли первой и второй стадии удаляют с помощью лазера и сверх мощного микроскопа, который направляет луч на новообразование. На деревянной поверхности можно увидеть, как действует установка.Поддерживает жизнь пациента аппарат вентиляции легких. При лазерной хирургии удается полностью удалить опухоль в 90% случаев, при минимуме осложнений.Получить хирургическое лечение могут все нуждающиеся жители Пермского края абсолютно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. В год здесь планируется проводить до 100 операций.Операция с помощью лазера длится около часа и время на восстановление пациента нужно на много меньше.Константин Данилов, заведующий отделением опухолей головы и шеи, «Пермского краевого онкологического диспансера»: "Сроки госпитализации сократились до 7-10 дней, раньше на это уходило двадцать дней".Новое оборудование купили в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным.Несмотря на пандемию, активно идёт модернизация больниц в Перми и регионе. На это в прошлом году было направлено 1 миллиард 800 миллионов рублей, куплено почти 4 тысячи единиц оборудования для 27 территорий Прикамья. Темпы нужно сохранить и в этом году — такую задачу ставит глава региона Дмитрий Махонин перед краевым Правительством.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень важно, что эта техника поступает не только в центральные медицинские учреждения, но и в отдаленные населенные пункты, сельские населенные пункты. Для нас очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи выполнялись одинаково для всех жителей края".Что же касается краевого онкодиспансера, здесь планируется полностью заменить устаревшее оборудование.