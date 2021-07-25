В городских лесах Прикамья проходит буккроссинг

В Пермском городском лесничестве рассказали, что буккроссинг – хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет её в общественном месте для того, чтобы другой человек мог эту книгу найти и прочитать.«Лесные библиотеки» в городских лесах существуют в Черняевском участковом лесничестве, в Мотовилихинском участковом лесничестве на экологической тропе «Липовая гора», а также в Нижне-Курьинском участковом лесничестве в парке «Счастье есть» на экологической тропе «Здравствуй, Большой Лес!». В этих местах активно отдыхают местные жители и при прогулке по лесу могут подойти и взять понравившуюся книгу и оставить в обмен свою. В парке «Счастье есть» на экологической тропе «Здравствуй, Большой Лес!».В последнее время начали исчезать книги и журналы, поэтому городское лесничество призывает местных жителей взамен приносить в «лесную библиотеку» книги и печатную продукцию.