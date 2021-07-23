"Здесь было море": подробности потопа в новой детской поликлинике

Неожиданные последствия ливня, прошедшего в Перми - в новой детской поликлинике на улице Лодыгина пришлось срочно прекратить прием - маленьких пациентов напугал водопад, что обрушился с потолка. И если этот испуг быстро прошел, то взрослые боятся теперь представить последствия потопа. Такого приема в новой детской поликлинике на Лодыгина, 47а точно не ожидал никто. Вода потоком в буквальном смысле размывает потолок, и ливень идет уже внутри помещения. Администратор Римма Николаевна как обычно пришла на работу во вторую смену. Кабинет было уже не узнать.Римма Каменских, администратор: "Здесь море, океан, что в прихожей, что тут была вода, где-то сантиметра два гарантировано". Как выяснилось, во время ливня разошлись трубы водоотвода, они как раз проходят под потолком. В результате затопило почти все коридоры, актовый зал, кабинеты массажа и сдачи анализов. Всего около 30% площадей первого этажа и 40% подвала.Галина Смирнова, начальник технического отдела больницы им. П.И. Пичугина: "Мы сейчас обесточили подвал, там находится электрощитовая и ИТП, там везде у нас автоматика. Поэтому пока ничего сказать не могу. Все будет известно, когда мы уберем полностью воду, что-то просушим и, естественно, будем включать и выключать оборудование, тогда что-то можно будет сказать более конкретно".Прием пациентов пришлось экстренно прекратить. Людей эвакуировали в течение пяти минут. Работу врачи продолжили уже по старому адресу в поликлинике на Вижайской, 15.Самое неприятное, что вода просочилась даже в картохранилище. Это большая база данных, где хранится информация обо всех маленьких пациентах. А учитывая то, что воды здесь было по щиколотку, около 10 сантиметров, часть бумажных карточек вполне могла пострадать.Прием в новом здании поликлиники начался меньше месяца назад - 28 июня. Часть дорогостоящего оборудования, к счастью, еще не успели установить. А ведь вода уже стояла в коридоре рентген-кабинета. Родители с детьми, пришедшие на прием, не скрывают своего разочарования. Инна Мурсалимова: "Тут надо к строителям вопросы задавать".Заливало во время ливня не только поликлинику. Появилось видео затопленных дворов в краевом центре и водопад на лестнице в одном из торговых центров.Что касается поликлиники на Лодыгина, 47а, здесь только начинают подсчитывать ущерб. Трубу, конечно, уже починили, но счет, по всей видимости, предъявят заказчику — управлению капитального строительства. Здание пока на гарантии.