Налоговая инспекция переходит на прием граждан по предварительной записи

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Наталья Пономарева, пресс-секретарь УФНС России по Пермскому краю: "При посещении налоговых органов обязательно соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты, маски, либо обрабатывать руки антисептическими средствами, либо носить перчатки. Обращаю внимание, что хозяйствующие субъекты могут взаимодействовать с налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи. Также на сайте федеральной налоговой службы доступны более 60 интерактивных сервисов, практически любую услугу можно получить в режиме онлайн».
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.07.2021
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