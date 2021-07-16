Ипотека на строительство частных домов должна стать доступнее

В краевом правительстве заявили, что объем индивидуального жилищного строительства в Прикамье в этом году вырастет на 10%. В этом должна помочь льготная ипотека на возведение частных домов. Пока банки дают ее не слишком охотно.Половину сознательной жизни Иван с родителями строит дом. Причем в процессе принимает самое непосредственное участие. Спасибо папе, за это время уже многому научил.Иван Тычков: "Я помогал папе грунтовать стены. Мне он дает шуруповерт, и я закручиваю саморезы".Семья Тычковых решили расшить жилплощадь после рождения второго ребенка. Купили недостроенный дом в Полазне. Больше всего денег ушло на подключение коммуникаций и отделку первого этажа. Дом снаружи пусть и выглядит пока непрезентабельно, но места здесь хватило всей семье: папе, маме, двум детям, коту Арчи и собаке Герде. Для нее удалось даже возвести отдельное помещение. Практически королевские условия.Дело бы двигалось гораздо быстрее, если можно было сразу взять ипотеку на строительство своего дома. Пока же на каждый этап приходится оформлять отдельный потребительский кредит. Дарья, как бухгалтер знает, насколько это не выгодно.Дарья Тычкова: "Для того чтобы построить дом, взять ипотеку на строительство, нужно чтобы в собственности была земля. Теперь бы я хотела обустроить дом, обшить его и взять бы ипотеку на строительство, но не дают".Во время пандемии спрос на индивидуальные дома вырос как минимум на 70%. При этом из миллиона выданных ипотечных кредитов только 1-2 процента идет на ИЖС. Есть, конечно, программа от банка ДОМ.РФ, где можно получить до 12 миллионов рублей под 6,5 процентов.Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвестиций Пермского края: "Требования к заемщикам очень жесткие. Во-первых, участок, на котором строится жилой дом, должен быть оформлен в собственность, должно быть определено назначение этого участка".Тычковы и сотни других семей всем требованиям конечно не соответствуют. По мнению активистов ОНФ, такое положение дел необходимо менять.Антон Немкин, активист Общероссийского народного фронта: "Я считаю, что необходимо прорабатывать этот вопрос, создавать какие-то алгоритмы, решения. Создавать банк типовых решений, выделять подрядные организации уполномоченные, которые будут строить дома, и люди будут в состоянии получать ипотечные кредиты. Этот вопросы мы будем прорабатывать с органами власти для создания механизма".Пусть и есть где жить, но Тычковы все равно надеются взять ипотеку. Еще предстоит отремонтировать второй этаж, обшить стены и благоустроить двор. Стройка в частном доме не закачивается никогда.