В Барде многодетная семья осталась без крыши над головой

В Барде буквально всем миром собирают вещи и деньги семье Филипповых. Мать и шестеро детей остались без крыши над головой. Пожар уничтожил и дом, и все нажитое имущество. Сейчас все ютятся на летней веранде.Анжелика Филиппова, дочь: "В четыре часа утра пожар. Я так за маму испугалась, она здесь одна осталась спать".К счастью, никто не пострадал, и мама успела выбраться — рассказывает старшая дочь семьи Филипповых Анжелика. Несчастный случай — пожар — превратил в пепел всё имущество.Сгорела мебель, бытовая техника, компьютеры для учебы. Мать шестерых детей Галина Филиппова говорит, причиной могло стать короткое замыкание.Просторная гостиная, четыре комнаты и кухня - теперь от дома, который строили 10 лет, остались одни руины.Сейчас жить приходится на летней веранде. Теперь это и кухня, и гостиная, и спальня.Здесь же хранится посильная помощь от неравнодушных жителей Барды. Десятки человек везут продукты, предметы первой необходимости, зимнюю одежду.Часть детей приютили соседи. Эльвира Мурзыева - одна из первых, кто пришел на подмогу.Эльвира Мурзыева: "Большое горе случилось, мы помогаем Гале как можем, дети заходят, кушают, кормим, воду берут".Главный вопрос — где теперь жить? Администрация предлагает трехкомнатную квартиру из маневренного фонда. По словам матери, условия для проживания шестерых детей здесь отсутствуют. От социального жилья семья в итоге отказалась.Галина Филиппова: "Как не плакать-то?? Мы пять дней уже живем на улице. Живем в беседке, мы готовы были уже на это. Но как. Как? Окна не открываются. Буду разговаривать с администрацией, возможно, финансовую помощь окажут". В соцзащите уже пообещали дополнительную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Но, по словам женщины, на восстановление имущества этих денег не хватит.Ильдар Исмакаев, руководитель аппарата администрации Бардымского муниципального округа: "Были замечания со стороны Галины Вячеславовны по воде, мы эти замечания устранили, электроплита. Пособия, всё, что положено законом выплатить, будет выплачено".Узнать, какая еще необходима помощь, можно у дочери Анжелики Филипповой в социальных сетях. Сейчас первоочередная задача — определиться с крышей над головой. Впереди осень. Там горячий чай на веранде от холода точно не спасет.