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В Барде многодетная семья осталась без крыши над головой
К счастью, никто не пострадал, и мама успела выбраться — рассказывает старшая дочь семьи Филипповых Анжелика. Несчастный случай — пожар — превратил в пепел всё имущество.
Сгорела мебель, бытовая техника, компьютеры для учебы. Мать шестерых детей Галина Филиппова говорит, причиной могло стать короткое замыкание.
Просторная гостиная, четыре комнаты и кухня - теперь от дома, который строили 10 лет, остались одни руины.
Сейчас жить приходится на летней веранде. Теперь это и кухня, и гостиная, и спальня.Здесь же хранится посильная помощь от неравнодушных жителей Барды. Десятки человек везут продукты, предметы первой необходимости, зимнюю одежду.
Часть детей приютили соседи. Эльвира Мурзыева - одна из первых, кто пришел на подмогу.
Эльвира Мурзыева: "Большое горе случилось, мы помогаем Гале как можем, дети заходят, кушают, кормим, воду берут".Главный вопрос — где теперь жить? Администрация предлагает трехкомнатную квартиру из маневренного фонда. По словам матери, условия для проживания шестерых детей здесь отсутствуют. От социального жилья семья в итоге отказалась.
Галина Филиппова: "Как не плакать-то?? Мы пять дней уже живем на улице. Живем в беседке, мы готовы были уже на это. Но как. Как? Окна не открываются. Буду разговаривать с администрацией, возможно, финансовую помощь окажут". В соцзащите уже пообещали дополнительную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Но, по словам женщины, на восстановление имущества этих денег не хватит.
Ильдар Исмакаев, руководитель аппарата администрации Бардымского муниципального округа: "Были замечания со стороны Галины Вячеславовны по воде, мы эти замечания устранили, электроплита. Пособия, всё, что положено законом выплатить, будет выплачено".
Узнать, какая еще необходима помощь, можно у дочери Анжелики Филипповой в социальных сетях. Сейчас первоочередная задача — определиться с крышей над головой. Впереди осень. Там горячий чай на веранде от холода точно не спасет.
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