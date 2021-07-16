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Из-за коммунальной аварии полностью перекрыт участок улицы Героев Хасана
Чтобы устранить последствия аварии движение на перекрестке перекрыто. Автобусы № 19, 51, 59, 63, 74 и 75 курсируют в объезд по «тихому Компросу» - Соловьева-Чкалова, а также через улицы Чернышевского - Белинского.
Вода с пониженным давлением подается на улицах Сибирской, Глеба Успенского, Белинского, Пионерской, Комсомольском проспекте.
Источник: vk.com/chp_dtp_perm
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