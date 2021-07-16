Из-за сильного ливня в Соликамске затопило улицы

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Сегодня снова обещают грозы в разных районах Прикамья. Температура в Перми до +25 градусов, переменная облачность, в выходные характер погоды существенно не изменится.
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