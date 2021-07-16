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Обещал построить дом за миллион. В Перми осужден директор строительной организации
Граждане, введенные в заблуждение злоумышленником, передали ему в целях финансирования строительства деньги, которые он похитил, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, и распорядился ими по своему усмотрению. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, от действий мошенника пострадало 3 человека, общая сумма похищенных средств составила 1,6 млн. рублей.
Суд, с учетом частичного возмещения ущерба потерпевшим, приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.
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