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Пермяков приглашают на летние органные вечера

Пермская филармония по многолетней традиции продолжает серию традиционных летних органных вечеров.
17 июля гостья Пермской филармонии - победительница II Международного конкурса органистов имени Л.И. Ройзмана (Гран-при, февраль, 2021), лауреат международных конкурсов, органистка Ольга Кемова (Москва) выступит с программой «Лето во Франции».Слушатели смогут насладиться знаменитыми и популярными произведениями: «Марш на тему Генделя» французского композитора Александра Гильмана, «Ария» - вторая часть из «Оркестровой сюиты» № 3 Иоганна Себастьяна Баха, музыка которой завораживает так, что создаётся ощущение, будто она льётся с небес и это творение не земного человека, а кого-то свыше. В программе концерта ещё одно знаменитое произведение Баха в переложении для органа – Вступление к кантате № 29 Wir danken dir, Gott. Также на концерте прозвучит органная версия всемирного хита Антонио Вивальди – Концерта «Лето» из цикла «Времена года», концертные вариации Жозефа Бонне и три части из Органной симфонии для № 1 Луи Вьерна. Завершит концерт во всём блеске и виртуозности французского cимфонического стиля пьеса для органа «Финал» Сезара Франка, наполненная ликованием и торжеством. Начало концерта в 18:00.
12 августа Лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист Карельской государственной филармонии, один из самых ярких органистов нового поколения Александр Новоселов познакомит пермяков со своей программой «Виртуозный Орган».
В увлекательном концерте прозвучит музыка разного времени — от великого Баха до сочинений композиторов XXI века.
Творчество Иоганна Себастьяна Баха будет представлено тремя музыкальными полотнами. Одно из них - Прелюдия и Фуга ля минор, по масштабу и глубине - настоящая органная симфония; и два других, не менее известных его сочинений: трогательная, изумительно красивая Сицилиана в
ритме старинного итальянского танца и умиротворённый Хор «Спи в покое мирным сном», завершающий духовную ораторию «Страсти по Матфею» - оба произведения прозвучат в транскрипции для органа.
Будет исполнена Соната N 5 из легендарного цикла «6 сонат для органа» величайшего немецкого композитора и блестящего органиста Феликса Мендельсона. Продолжая традиции И.С. Баха, Мендельсон создал новый жанр – романтическую органную сонату, достигнув потрясающих новаторских тембровых эффектов.
В органной версии прозвучит «Адажио для струнных» американского композитора Сэмюэла Барбера, входящее в список двадцати лучших музыкальных произведений второго тысячелетия.
Будут исполнены две виртуознейшие, захватывающие дух Токкаты разных авторов: французского композитора, представителя симфонической органной музыки середины XX века Анри Мюле, и нашего современника, канадского композитора Дени Бедара.
Прозвучат два произведения знаменитого современного немецкого органиста и композитора Ханса Андре Штамма – «Рондо в стиле латина» с умопомрачительными ритмами и необычная пьеса для органа «Бах в Ирландии», в которой интонации баховской музыки причудливо соединились с кельтскими мотивами.
Великий немецкий композитор-романтик Иоганнес Брамс создал гениальный цикл хоральных прелюдий, ставший его лебединой песней. В программе концерта - две из 11 хоральных прелюдий этого цикла.Начало концерта 12 августа в 19:00.

Опубликовано: 14.07.2021 в 14:57 в рубрике - Вести Пермь

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