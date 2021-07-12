В Перми возобновляют работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Напомним, на прошлой неделе они закрылись из-за нехватки вакцины.На этой неделе будут работать пункты вакцинации:ТЦ «Карусель» (1й этаж), шоссе Космонавтов, 59: 12 и 13 июля с 14.00 до 18.00.Гипермаркет «Лента», проспект Парковый, 66 (мобильный комплекс на парковке справа от центрального входа в гипермаркет): 12 июля с 14.00 до 18.00.Цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед цирком): 14 июля с 10.00 до 15.00.Центральный парк развлечений им. Горького, ул. Сибирская, 49 (шатер на площади около Ротонды): 14-16 июля с 16.00 до 20.00; 17 и 18 июля с 11.00 до 17.00.Дачный поселок Алёшиха (автобус на мини-рынке): 16 июля с 10.00 до 13.00.Напомним, что сделать прививку без записи могут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.