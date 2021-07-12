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Волонтеры провели субботник в туристическом парке «Каменный город»
Вячеслав Логинов, волонтёр. «Мои ожидания совпали с тем что мы увидели, я думаю что раньше мусора было больше, но со временем люди воспитываются и становятся аккуратнее. Самые часто встречающийся мусор - это пластиковые бутылки, они тут везде, а так же из-под алкоголя»
По статистике «Каменный город» один из наиболее востребованных туристических точек в Пермском крае, ежегодно сюда приезжает около ста тысяч человек. Волонтеры подобные акции проводят постоянно в местах скопления отдыхающих. Кроме того проводят опросы с людьми, узнают, чего не хватает для того что бы содержать в чистоте памятники культуры.
Лев Третьяков, начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. « Волонтёры - это мы с вами, граждане, мы сегодня не на работе. И волонтеры могут сделать все. У нас подборка самых активных общественников Перми. Все вместе мы добиваемся того, чтобы охраняемые территории были чистыми.»
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