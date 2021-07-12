Волонтеры провели субботник в туристическом парке «Каменный город»

Более 10 мешков мусора собрали волонтёры в туристическом парке«Каменный город». В первую очередь добровольцы очистили так называемую «обманку», это арт-объект на входе в форме дерева, где отдыхающие обычно на память оставляют ленточки. Однако пандемия внесла свои коррективы - с дерева пришлось убирать использованные защитные маски. Так же полностью очистили от окурков, пластиковых и железных банок дорогу - это более километра - на пути к парку и прибрались на берегу Усьвы.Вячеслав Логинов, волонтёр. «Мои ожидания совпали с тем что мы увидели, я думаю что раньше мусора было больше, но со временем люди воспитываются и становятся аккуратнее. Самые часто встречающийся мусор - это пластиковые бутылки, они тут везде, а так же из-под алкоголя»По статистике «Каменный город» один из наиболее востребованных туристических точек в Пермском крае, ежегодно сюда приезжает около ста тысяч человек. Волонтеры подобные акции проводят постоянно в местах скопления отдыхающих. Кроме того проводят опросы с людьми, узнают, чего не хватает для того что бы содержать в чистоте памятники культуры.Лев Третьяков, начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. « Волонтёры - это мы с вами, граждане, мы сегодня не на работе. И волонтеры могут сделать все. У нас подборка самых активных общественников Перми. Все вместе мы добиваемся того, чтобы охраняемые территории были чистыми.»