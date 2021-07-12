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За выходные сотрудники ГИБДД остановили 143 водителя с признаками опьянения
В регионе пресечено 6785 нарушений Правил дорожного движения. 143 водителя имели признаки опьянения. 29 – отказались от прохождения медосвидетельствования. Выявлено 13 преступлений за повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, предусмотренных ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также 189 водителей не предоставили преимущество пешеходам. Сами пешеходы нарушили правила 316 раз.
Помимо этого в Прикамье зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых трое погибли, 11 человек, в том числе двое детей, получили различные травмы.
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