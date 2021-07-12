В Перми началась приёмка образовательных учреждений к новому учебному году
Один из приоритетов – обеспечение безопасности в образовательных учреждениях. В ходе приёмки проверяется состояние систем пожарной и антитерростической безопасности, в том числе наличие и исправность систем оповещения, тревожной сигнализации, дымоудаления, оборудование путей эвакуации. Специалисты инспектируют уровень оснащённости технологическим оборудованием пищеблоков, состояние систем канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения, оснащение мебелью, соответствующей возрастным особенностям учащихся, а также доступность зданий образовательных учреждений для маломобильных групп граждан. Особое внимание в этом году будет уделено соблюдению санитарных требований. Приёмка образовательных учреждений будет завершена в августе.
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